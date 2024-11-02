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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Çok Sayıda Ölü

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Çok Sayıda Ölü
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Nuseyrat Mülteci Kampı dahil birçok bölgeyi hedef aldı. Gazze'deki sağlık yetkilileri, ölü sayısının 43.259'a yükseldiğini açıkladı.

NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI, 2 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Cuma günü Gazze Şeridi genelinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Xinhua'ya konuşan Filistinli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci kampı başta olmak üzere farklı bölgelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını

ve saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusu ise istihbarat raporlarına dayanarak Han Yunus'a düzenlenen hava saldırısında Hamas Siyasi Büro üyesi ve Gazze'deki diğer gruplarla koordinasyonunun başındaki İzzeddin Kassab'ı öldürdüğü söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 43.259'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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