İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 51 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda sivillerin hedef alındığı ve insani yardım girişlerinin engellendiği bildiriliyor.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yiyecek bulma ümidiyle insani yardım almak isteyen Filistinliler ve sivil yapılar vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Filistinli sivilleri hedef alan İsrail saldırısında 5'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Şati Kampı'nda İsrail ordusunun "Nassar" ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev yıkılırken, patlama sonucu yangın meydana geldi ve enkaz altında kalanlar oldu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının kentin doğusundaki Tuffah Mahallesinde Şaban er-Ris Okulu çevresini hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Derec Mahallesinde de İsrail ordusunun hedef aldığı binada 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Babeydi Caddesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Tuffah Mahallesindeki Senafor Kavşağı bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Zerka Mahallesinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Zeytun Mahallesinde evini bombaladığı 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Er-Rimal Mahallesi'nde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırın İsrail ordusunca bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail-ABD güdümlü Gazze Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım merkezi yakınında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2'si kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güneydeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi'de İsrail ordusunun Cerrar el-Kudra Okulu'nun çevresinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla bölgesinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının sivilleri hedef alması sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyinde, İsrail helikopterlerinin 2 evi hedef alması sonucu aralarında bir kadın ve çocuğun da bulunduğu 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Cibaliya'nın doğusunda binaları ve çeşitli yapıları havaya uçurmaya devam ediyor, bölgede büyük patlama sesleri duyuluyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi

Netanyahu, Türkiye'nin komşusunu açık açık tehdit etti
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları

İşte vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son anları
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı

Bir şehrimiz alevlere teslim! Yangın yerleşim yerlerine sıçradı
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye ordusu şehre girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt

Putin'den Trump'ın tehdidine olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.