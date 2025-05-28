İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 42 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar farklı bölgelerde gerçekleşti ve çok sayıda yaralı var.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 42 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyinde Saftavi Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentinde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Fahura Okulu'nun çevresinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli öldü.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlenen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hun Yunus'un batısına düzenlenen saldırıda 3, kuzeyine düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli can verdi.

İsrail ordusunun sözde yardım merkezine ulaşmaya çalışan Filistinlilere Han Yunus'un batısında düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Ordunun Gazze kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 1'i çocuk 2 Filistinli öldü.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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