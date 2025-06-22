İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 41 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları ve ateş açma olaylarında en az 41 Filistinli yaşamını yitirdi. Son iki aylık çatışmalarda can kaybı 55.908'e ulaştı.

GAZZE, 22 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Gazze Şeridi'nde açtığı ateş ve düzenlediği hava saldırılarında en az 41 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan El Avde Hastanesi, Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım bekleyen 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Refah kentinin batısındaki bir yardım dağıtım merkezinin yakınında düzenlenen saldırıda da 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve cenazelerinin Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Bölgedeki hastaneler toplam 13 can kaybı bildirirken, Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, hava saldırılarında en az 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan kısa açıklamada İsrail'in sabah saatlerinde başlattığı hava saldırılarının Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Şucaiye mahalleleri ile Han Yunus ve Cibaliye'deki evleri, yerinden edilmiş insanların kaldığı çadırları ve toplanma alanlarını hedef aldığı kaydedildi.

İsrail tarafından saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in iki aylık ateşkesin ardından 18 Mart'ta Gazze'deki saldırılarına yeniden başlamasından bu yana en az 5.599 Filistinli hayatını kaybederken, 19.097 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam can kaybı 55.908'e, yaralı sayısı ise 131.138'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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