İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu 4 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında son birkaç saat içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli öldürülmüştü.