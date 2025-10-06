İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250'yi aşkın Müslüman ve Hristiyan din adamı öldü

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda altyapı ve evlerin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan din adamları ile ibadethaneler de defalarca hedef alındı.

Söz konusu saldırılar, Filistin toplumunun "ahlaki ve dini otoritesini" çökertmeyi ve toplumsal ruhu boşaltmayı amaçlayan sistematik bir plan çerçevesinde gerçekleşti.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite'ye göre, İsrail'in düzenlediği saldırılarda, 233 imam, vaiz ve dini lider ile 20 Hristiyan dini görevlisi yaşamını yitirdi.

Sevabite, 2 yıldır devam eden soykırım boyunca, İsrail ordusunun 835'ten fazla camiyi tamamen, 180'den fazlasını kısmen yıktığını ayrıca 3 ana kilisenin de birden fazla kez saldırıya uğradığını aktardı.

İsrail'in din adamlarını hedef almasında, Filistin toplumunun ulusal ve dini değerlerini zayıflatmayı, direniş ruhunu kırmayı ve dini ile milli söylemi susturmayı amaçladığını vurgulayan Sevabite, bu yöntemlerle İsrail'in, Filistin sahasını etkili figürlerden arındırarak kendi anlatısını dayatmayı ve kültürel boşluk yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in hedef aldığı öne çıkan bazı alim ve din adamları

Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Yusuf Selame

Mesleğine öğretmenlik ve imamlık yaparak başlayan Şeyh Selame, Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığında idari görevler üstlendi. Daha sonra 2005-2006 yıllarında bakanlık görevinde bulunan Selame, 1997'den 2007'ye kadar 10 yıl boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da vaizlik yaptı ve bu süreçte Kudüs Yüksek İslam Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Şeyh Selame, 31 Aralık 2023'te Megazi Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Şeyh Vail ez-Zerd

Gazze'deki Büyük Ömer Cami ve El-Mahatta Camisinde vaizlik yapan Zerd, hadis alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Mısır'daki Ayn Şems Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Uygulamalı Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Şeyh Zerd, Kudüs Açık Üniversitesi ve Gazze İslam Üniversitesinde de öğretim üyeliği yaptı.

Şeyh Zerd, 13 Ekim 2023'te İsrail ordusu tarafından Gazze kentindeki evine düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış, iki gün sonra yaşamını yitirmişti.

Şeyh Velid Uveyda

Şeyh Uveyda, Uluslararası Müslüman Alimler Birliğinin Filistin Şubesi üyesi ve Gazze'deki Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlı Kur'an-ı Kerim Ezberleme Merkezi Genel Müdürüydü.

Hadis ilimleri alanında doktora yapan Şeyh Uveyda, İslami bilginin yayılmasında ve yeni nesillerin İslami değerlere yönlendirilmesinde önemli bir isimdi.

Şeyh Uveyda'nın 12 Kasım 2024'te Gazze kentinin güneyindeki Sabra semtinde bulunan evi, İsrail hava saldırısıyla hedef alındı ve Avida saldırıda hayatını kaybetti.

Şeyh Nail Mısran

Mısran ise İsrail'in saldırılarının her aşamasında Filistinlilere sabırlı ve kararlı olmaları yönündeki güçlü vaazlarıyla biliniyordu.

İnşaat mühendisliği eğitiminin ardından İslam hukuku alanında çalışmalar yapan ve fıkıh usulü üzerine doktorasını tamamlayan Mısran, 30 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus'ta kaldığı çadırına düzenlenen hava saldırısında ailesiyle birlikte öldürüldü.

İsrail'in saldırılarına hedef olan Hristiyanlar

Filistinli Hristiyan din adamlarını ve ibadethanelerini de hedef almaktan çekinmeyen İsrail, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı kiliseleri bombaladı.

İsrail'in söz konusu saldırıları, bombardımandan kaçan çok sayıda Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığı gibi kiliselerde büyük maddi hasara yol açtı.

Evleri bombardıman sonucu yıkılan Hristiyan siviller de daha güvenli bir sığınak arayışıyla kiliselere ve onlara bağlı binalara göç etmek zorunda kaldı.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Sevabite, İsrail'in Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü soykırım sürecinde 3 büyük kiliseyi defalarca hedef aldığını belirterek, "Bu saldırılar, kiliselerin büyük bölümlerinin tahrip olmasına, tarihi yapıların ve hizmet tesislerinin büyük oranda zarar görmesine neden oldu." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı kiliseler arasında Rum Ortodoks Aziz Porfirios Kilisesi, Latin/Katolik mezhebine bağlı Kutsal Aile Kilisesi ve Evanjelik Baptist Kilisesi de yer alıyor.

Sevabite, bu kiliselere yönelik doğrudan ve dolaylı saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 20'den fazla Filistin vatandaşı Hristiyan sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti.

İsrail ordusunun ayrıca kiliselerin çevresindeki Hristiyan yerleşim alanlarını da doğrudan hedef aldığına dikkati çeken Sevabite, Hristiyanların yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda yaşanan can kayıplarının yanı sıra Hristiyanlara ait dini okullar ve sığınma yerlerinin yıkıldığını hatırlattı.

İsrail'in Hristiyanlara yönelik öne çıkan saldırıları

İsrail ordusu, 17 Temmuz 2025 Gazze kentinin doğusundaki Kutsal Aile Kilisesi'ni bombaladı. Saldırıda iki Hristiyan, 3 sivil öldü, 9 kişi yaralandı.

Kudüs'teki Latin Patrikhanesi, İsrail'in bahsi geçen saldırısında Kutsal Aile Kilisesi'nin Papazı Gabriel Eduardo Romanelli'nin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in saldırısına maruz kalan Kutsal Aile Kilisesi'nde yerinden edilmiş yaklaşık 500 Hristiyan sığınmıştı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırısı nedeniyle kilisede büyük hasar oluştuğunu aktardı.

Gazze'deki hükümetin Meyda Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, 19 Ekim 2023'te Aziz Porfirios Kilisesi'ni doğrudan hedef aldı. Saldırıda, 18'i Hristiyan 20 kişi hayatını kaybetti.

Aziz Porfirios Kilisesi, 17 Ekim 2023'te yine İsrail tarafından bombalanması sonucu yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı El-Ehli Baptist Hastanesinin hemen yanı başında yer alıyor.

İsrail, Gazze'de dini çeşitliliği de hedef aldı

İsrail'in Hristiyanları hedef almasına dikkati çeken Sevabite, "İsrail'in bu saldırıları, Gazze'deki dini çeşitliliği ve tarihi varlığı ortadan kaldırmayı hedefleyen sistematik bir politikanın parçasıdır. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hristiyanların oranı, Gazze'deki toplam Hristiyan nüfusun yüzde 3'ünü geçti. Bunlar arasında papazlar ve dini hizmet çalışanları da bulunuyor." dedi.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü bu saldırılarla "din adamları ve ibadethaneleri koruma altına alan uluslararası insancıl hukuku" açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Sevabite, İsrail ordusunun söz konusu saldırılarının aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesine göre savaş suçu olduğuna işaret etti.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda en az 67 bin 139 kişi hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluştururken, İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık krizinde şu ana kadar 154'ü çocuk, 460 Filistinli yaşamını yitirdi.