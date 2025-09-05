İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Yoğunlaşıyor: Müşteha Kulesi Yıkıldı

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Gazze şehrinde yürüttüğü işgal saldırılarını yoğunlaştırarak, yüksek katlı binalara saldırılar düzenlerken katliamı ve işgali derinleştiriyor.

Gazze'nin batısında yerinden edilen Filistinliler dahil yüzlerce kişinin yaşadığı "Müşteha Kulesi" adlı çok katlı bina, İsrail ordusunun saldırısı sonucu yıkıldı.

İsrail ordusu, Müşteha Kulesi'nin sakinlerine tahliye için bir saatten kısa bir mühlet tanırken, sonrasında hava saldırısıyla binayı yerle bir etti.

Gazze kentine yönelik işgal saldırılarında birçok binayı yerle bir eden İsrail, şehirde son kalan binalardan Müşteha Kulesi'ni de tamamen yıktı.

İsrail, Gazze şehrini işgal ederek bölgede yaşayan bir milyondan fazla Filistinliyi güneye doğru göçe zorladığı planın bir sonraki aşamasına geçti.

"Her şeyimizi geride bırakıp kaçmak zorunda kaldık"

Bina sakinlerinden Ayşe Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yanımıza sadece taşıyabildiğimiz kadar yiyecek ve giyecek alabildik. Her şeyimizi geride bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Hayatımızı ve güzel olan her şeyi geride bıraktık." dedi.

Müşteha Kulesi için yıllar önce tüm parasını harcadığını belirten Ubade Seyfeddin, "Şimdi ailemle ne sıcağa ne de soğuğa dayanıklı bir çadırda kalacağız. Yıllarca biriktirdiğim emeğim bir anda yok oldu." diye konuştu.

Bina sakinlerinden Nidal Ebu Ali ise, "Gazze'de güvenli hiçbir yer bırakmadılar. İsrail bizi güneye sürmek istiyor ama biz burada kalabildiğimiz kadar kalacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze şehri için "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları yoğunlaştırdıklarını belirtirken, Hamas'ın silahsızlanmaması ve tüm esirleri serbest bırakmaması halinde şehrin tamamen yok edileceği yönünde Filistinlileri tehdit etmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise binanın Hamas tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasında bulunurken, Müşteha Kulesi yönetimi ise binada yalnızca sivillerin yaşadığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybederken, 162 bin 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.