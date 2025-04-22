İsrail'in Gazze'deki Saldırıları ve İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Gazze, Cibaliya ve Han Yunus belediyelerine ait sivil savunma depolarını hedef aldığı saldırılarda ekskavatör, buldozer ve moloz kamyonları gibi çok sayıda iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kalan ağır ekipmanların yarısından fazlasını imha ettiğini, bunların arasında Mısır şirketlerine ait ekipmanların da bulunduğunu açıkladı.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, uluslararası toplumu "kayıp kişilerin aranması ve enkaz altındaki cenazelerin çıkarılması amacıyla Gazze Şeridi'ne ağır ekipman girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapmaya" çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise "İsrail, Gazze'de soykırım savaşını derinleştiriyor; kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılan ağır ekipmanları bombalayarak yaşam kaynaklarını sistematik şekilde yok ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Mısır'dan Gazze'ye sadece az sayıda kamyon ve buldozer girişine izin verdi.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.