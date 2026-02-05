Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 27 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 27 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 71 bin 851'e ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'de saldırılarını sürdürüyor
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana 574 Filistinlinin öldüğü, 1518'inin yaralandığı, enkaz altından 717 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı ifade edildi.
Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze'deki toplam can kaybının 71 bin 851'e, yaralı sayısının 171 bin 626'ya ulaştığı da kaydedildi.