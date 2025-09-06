İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Genişliyor: On Binlerce Filistinli Yeniden Yerinden Ediliyor

İsrail ordusunun saldırılarını genişletmesi ve "tahliye" emrinin ardından Gazze kentinde on binlerce Filistinli yeniden yerinden ediliyor.

Bölgedeki AA muhabiri, Gazze sahilindeki Reşid Caddesi üzerinden güneye doğru geniş çaplı göç hareketi yaşandığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletme ve bölge halkına sözde insani bölgeye doğru kenti terk etme çağrısı yapmasının ardından Filistinliler hayatta kalma amacıyla yeniden yollara düştü.

Gazze kentindeki Filistinliler, İsrail ordusunun kentteki binaları bombalamaya başlamasıyla birlikte katliamların da sürdüğü bölgede hayatlarından endişe duyuyor.

Gazze kentinde çok sayıda Filistinlinin ise yerinden edilmeyi reddederek kentte kalmaya kararlı olduğu belirtiliyor.

"Gazze kenti sakinlerinin ölümden veya yerinden edilmekten başka çaresi yok"

Filistinli Muhammed ed-Davudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada 7 kişilik ailesiyle yerinden edildiğini söyledi.

Davudi, "Artık hiçbir yerde kendimizi güvende hissetmiyoruz. Sürekli, İsrail saldırılarının patlama seslerini, binaların ve konutların sakinlerinin üzerine çöktüğünü duyuyoruz." dedi.

İsrail'in saldırılarını artırdığı Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki Davudi, "Gazze kenti sakinlerinin ölümden veya yerinden edilmekten başka çaresi yok. İsrail ordusu kimseye acımıyor." ifadelerini kullandı.

Davudi, Gazze'nin güneyine gidişin belirsizliğine rağmen sığınacak bir yer olmasa bile Gazze kentinden çıkmakta kararlı olduğunu anlattı.

Filistinli kadın Umm Rami de dört çocuğuyla birlikte güneye gitmek için kocasının seyyar arabayı taşıyabildikleri eşyalarla doldurmasını bekliyordu.

İsrail saldırılarının yorduğu 38 yaşındaki kadın, AA muhabirine, "Gazze kentindeki diğer binaların da Müşteha (Cuma günü bombalanıp tamamen yıkılan çok katlı bir bina) ile aynı kaderi paylaşmasından korkuyoruz. Güneyde bizi neyin beklediğini bilmesek de artık gitmekten başka seçeneğimiz yok." şeklinde konuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki binalara yönelik saldırıları, sivillerin zorla yerinden edilmesi ve hedef alınmasına yönelik sistematik bir politikanın yansımasıdır." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail ordusu Gazze kentine kara saldırılarını genişlettiğini duyurarak bölge halkına "bir an önce kenti terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin "insani bölge" ilan edildiğini, burada temel insani ihtiyaçların bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların bölgeye ulaştırılacağını iddia etmişti.

İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini "insani bölge" ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 768 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 362'ye çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 434 oldu.