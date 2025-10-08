İsrail'in Gazze'deki saldırıları Gebze'de protesto edildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamak için yüzlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlendi. İsrail ve destekçilerinin protesto edildiği yürüyüşün ardından Sumud Filosu aktivistleri, 'Gebze'den Gazze'ye bir nefes' söyleşisi yapıldı.

Gebze Kaymakamlığı, Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Sivil Dayanışma Platformu, Sultan Orhan Mahallesi, İlyasbey Camii önünde başlayan 'Yürü Gebze, ayaklarına Gazze gücü gelsin' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Cami önünde toplanan yüzlerce vatandaş, sloganlar atarak İlyasbey ve Bağdat Caddesi güzergahı üzerinden Kent Meydanı'na yürüdü.

KADIOĞLU: NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN

Kent Meydanı'nda kurulan platformda ilk olarak Gebze Sivil Dayanışma Platformu adına Gebze İlçe Sağlık Müdürü Doktor İlhan Kadıoğlu konuştu. Kadıoğlu yaptığı konuşmasında, Gebze Sivil Dayanışma Platformu olarak Filistin direnişinin arkasında olduklarını ve sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Dr. İlhan Kadıoğlıu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Nehirden denize özgür Filistin diyoruz. Bundan sonra terör devleti olan İsrail için hiçbir şey iyi gitmeyecektir. Bizler boykota devam etmeliyiz. Gebze Sivil Dayanışma Platformu olarak Gebze'den Filistin'e direnişe bin selam diyoruz. Aksa tufanı ikinci yılında selam olsun."

AKTİVİST ERCAN: TÜRK BAYRAĞINI SÖKMEYE CESARET EDEMEDİLER

Sumud filosu aktivistlerinden Sait Ercan ise yaptığı konuşmasında, gemideyken Türkiye'nin kendilerini alacaklarını tahmin ettiğini, ancak kendileriyle beraber 44 ülkenin aktivistlerinin de alınacağını hesap etmediğini söyleyerek ülkesinin göğsünü kabarttığını söyledi. Sait şöyle devam etti:

"Bizim gemimiz 8 kişilikti, küçük bir gemiydik, 40 askerle geldiler. 20 sağda, 20 solda ve silahlı son sistem teçhizatlarla geldiler. Gemimize 15 asker çıktı. Müslümanlardan korkuyorlar ve Müslüman Türkler'den bir kere daha fazla korkuyorlar. İlk yaptıkları işlerden bir tanesi, bizim gemimizdeki Filistin bayraklarını acilen söktüler. Sonra bir baktım arkada 2 Türk bayrağı var, sökmeye cesaret bile edemediler. O bayrak dalgalana dalgalana işgal edilmiş Filistin topraklarına gittiler. Bakın bize 3 gün boyunca yemek vermediler, su vermediler, tuvalete çıkmamıza bile müsaade etmediler. Fakat hiçbir arkadaşımız 'ben acıktım' demedi, 'ben susadım' demedi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: BU MİLLET KUDÜS'ÜN FETHİNİ YAŞAYACAK

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise konuşmasında, karşılarında lanetlenmiş bir kavmin olduğunu söyleyerek "Aşağıların en aşağısı, insanoğlunun iyi tarafına 'Eşref-i mahlukat 'der, Rabbimiz, kendi koymuş adını. Ama diğer tarafta da 'Esfele safilin', yani aşağıların en aşağısı, çukurların en dibindeki millet olarak tanımlar bu kavmi, dolayısıyla o kendine yakışanı yapıyor. O zulmünü ortaya koyuyor. Tüm imanımızla, amelimizle, kalbimizle onun bu zulmünü lanetliyoruz. Yapmamız gereken neyse onu yapmak için mücadele edeceğiz, ne düşünmemiz gerektiriyorsa onu düşünmeye devam edeceğiz, ama bu milletin evlatları inşallah Kudüs'ün fethini de yaşayacaklar, bunda hiç şüphe yok, çünkü tarihsel tekerrür bunu gösterdi" dedi.

BIYIK: KATLİAMIN ÖNÜNE BU COĞRAFYANIN İNSANI GEÇER

Darıca Belediyesi ve Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanı Muzaffer Bıyık da coğrafyada yaşayan inanların her koşulda ve ne olursa olsun güçlü olmaları gerektiğini belirterek "Sağlam irade' dediğimiz, o iradeyle birlikte devletiyle, milletiyle, bayrağıyla, ezanıyla, diliyle birleşmiş, topyekun olmuş bir yerde haksızlık olduğu zaman buğz eden değil, diliyle düzelten değil, artık elimizle düzelten bir hale gelmemiz lazım. Çünkü başka şansımız yok, her gün, her an, her dakika, sadece ve sadece Müslüman olmaktan başka suçu olmayan, mazlum ve garibanlar katlediliyor, buna da engel olacak bir tek insan var, bir tek toplum var, bir tek millet var, o da bu coğrafyadaki siz necif milletimizin çalışmalarıdır" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM ÖZYİĞİT: İNSANLIK AKIN AKIN İSRAİL'DEN HESAP SORMAYA ÇIKTI

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise konuşmasında Gazze ve Filistin meselesinin ortaya çıkmasının ardından dünyadaki tüm basın, yayın, kuruluşlarının karartılarak İsrail'in yaptığı zalimliğin engellendiğini dile getirdi. Kaymakam Özyiğit, "Neymiş Filistinliler ve Gazzeliler zulmediyormuş. Kime? İsrailliler'e. Neyle zulmediyormuş? Elinde silah yok, top yok, tüfek yok, uçak yok. Ama dünyanın gördüğü en büyük vahşeti uygulayan, ellerinde türlü silah bulunan İsraillilere zulmediyormuş. Böyle bir hava oluşturdular. Devletlerin başında bulunanlar da zaten bunu kabule hazırlar. Peki bunun istisnası yok mu? Var, kim var? Siz varsınız, Türk milleti 7'sinden, 70'ine her zaman, her daim Gazze'nin, Filistin'in arkasında oldu. İsrailli İnsan Hakları Mahkemesi'ne veren, Güney Afrika'nın dosyasını, bilgilerini hazırlayan bizim milletimiz ve devletimizdir. Bütün verileri toplayan, delillendiren dosya haline getiren bizim devletimizdi. Baktık ki devletlerden hayır yok,insanlığın vicdanına sığınmak gerekiyordu, çünkü insan yaratılış olarak vicdan sahibidir. O nedenle insanlık akın akın İsrail'in peşine hesap sormaya çıktı. ve bu insanlığın akın akın gelişine devletler de katılmak zorunda kaldı" diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında dualar edilirken Filistin'de ve Gazze'de yaşanan zulmün fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezen vatandaşlar, İsrail'i bir kez daha lanetlediler.

Programın son bölümünde, Sumud Filosu aktivistlerinden Yıldız Soylu, Ahmet Turgut, Ümit Gülbüz Ceylan, Doç. Dr. Seyma Denli Yalvaç, Adem Çiftçi, Sait Ercan ve Fatih Tuğra Doruk, 'Gebze'den Gazze'ye bir nefes' söyleşisi düzenleyerek, yaşadıklarını dile getirdiler. Programa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ın yanı sıra sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.