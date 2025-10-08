İsrail'in Gazze'deki saldırıları 67 bin insanın ölümüne ve 70 milyar dolar maddi hasara yol açtı

İsrail, 2 yıldır soykırım işlediği Gazze Şeridi'nde 67 bin insanın ölümüne ve 70 milyar dolar maddi hasara yol açtı.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi raporlarına göre, 365 kilometrekarelik yüzölçüme sahip Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kara saldırıları ve ateş gücüyle işgal ve kontrol altına alınmış durumda.

İsrail ordusu, son iki yılda Gazze'deki altyapının yüzde 90'ından fazlasını yok etti. Defalarca zorla yerinden edilen Filistinliler, yoğun bombardıman altındaki dar ve aşırı kalabalık alanlarda sıkıştı.

BM raporlarına göre, İsrail'in Gazze'de 73 kilometrekarelik bir alana hapsettiği 2 milyonu aşkın Filistinli, "felaket" olarak tanımlanan gayriinsani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

AA muhabiri, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırı ve katliam yaptığı Gazze Şeridi'ndeki yıkımın bilançosunu derledi.

67 binden fazla Filistinli öldü

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında İsrail ordusu Gazze'de yasaklı mühimmatların da aralarında olduğu 200 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.

Bu saldırılarda 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 780 kişi yaralandı ve 9 bin 500 kişi kayıp ya da enkaz altında kaldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden 20 binden fazla çocuğun 1015'i bir yaşın altında, 450'si ise yenidoğan.

İsrail saldırılarında 12 bin 500 kadın ve 9 binden fazla Filistinli anne hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 2 yılda hastanelere saldırılarda hayatını kaybeden 10 bin 427 kadının cenazesinin ulaştırıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ile Basın Ofisi istatistikleri arasındaki farkın, bakanlığın yalnızca hastanelere ulaşan vakaları, Ofisin ise enkaz altındakiler dahil tüm can kayıplarını kayıt altına almasından kaynaklandığı belirtildi.

İsrail ordusu 22 bin 426 Filistinli babayı öldürdü. Bu durum, 56 bin 348 çocuğun yetim, 21 bin 193 kadının ise dul kalmasına yol açtı.

Gazze genelinde 39 bin 22 Filistinli aile, toplu katliamlara maruz kaldı. Bunlardan 2 bin 700 aile tamamen yok oldu (8 bin 574 kişi), 6 bin 20 aileden ise yalnızca bir kişi hayatta kaldı.

İsrail saldırılarında 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen ve eğitim çalışanı, 193 akademisyen ve araştırmacı öldürüldü.

Açlık ve soğuktan ölenler

İsrail'in "açlığı silah olarak kullandığı" Gazze Şeridi'nde 154 çocuk toplam 460 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

Farklı ülkelerin düzensiz şekilde havadan gerçekleştirdiği yardım operasyonlarındaki hatalar ise 23 Filistinlinin ölümüne yol açtı.

İsrail'in evlerini yıktığı ve zorla yerinden ettiği Filistinlilerden 14 çocuk toplam 17 kişi sığındıkları çadırlarda soğuktan yaşamını yitirdi.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırarak gıda ve ilaç girişine izin vermemesi sebebiyle 12 binden fazla hamile kadın düşük yaptı, böbrek hastalarının yüzde 42'si yaşam mücadelesini kaybetti.

Gazze'de yaralananlar ve alıkoyulanlar

İsrail'in iki yıldır devam eden katliamlarında Gazze'de 169 bin 679 Filistinli yaralandı. Yaralıların 19 binden fazlası uzun süreli fizik tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Yaralılar arasında 4 bin 800 amputasyon, bin 200 felç, bin 200 görme kaybı vakası kaydedildi.

Zorla yerinden edilenlerin yaşadığı sağlıksız koşullar nedeniyle 2 milyon 142 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi; ayrıca 71 bin 338 kişi hepatit hastalığına yakalandı.

İsrail ordusu 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 6 bin 700 Filistinliyi alıkoydu. Alıkonanlar arasında 362 sağlık çalışanı, 48 gazeteci ve 26 sivil savunma görevlisi bulunuyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nin yüzde 90'ının yok etti

Hükümet verilerine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yaklaşık yüzde 90 oranında bir yıkıma neden olurken bu yıkım, tesisleri, altyapıyı, hayati hizmetleri ve evleri hedef aldı ve yaklaşık 70 milyar dolar tutarında doğrudan zarara yol açtı.

İsrail ordusu yaklaşık 268 bin konutu tamamen, 148 bin konutu oturulamaz hale getirecek şekilde ağır, 153 bin konutu ise kısmen yıktı. Saldırılarla meydana gelen bu durum, 288 binden fazla Filistinli ailenin yerinden edilmesine neden oldu.

Gazze hükümetinin verilerine göre, İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde barınma için kurulan ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı 293 merkezi hedef almadı aynı zamanda soykırımın başlamasından bu yana 38 hastaneyi bombaladı, yıktı ya da hizmet dışı bıraktı ve 96 sağlık merkezini hedef aldı.

İsrail ordusu iki yıl boyunca yaklaşık 197 ambulansı ve Filistin sivil savunmasına ait 61 arama-kurtarma ve itfaiye aracını hedef aldı.

Eğitim sektörüne ilişkin olarak, İsrail ordusu soykırımın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'ndeki toplam okulların yüzde 80'ine tekabül eden 668 okul binasını doğrudan bombalarken 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı.

İsrail ordusu 835'ten fazla camiyi tamamen, 180'den fazlasını ise kısmen yıktı ve Gazze Şeridi'ndeki üç kilise birden fazla kez hedef alınırken, soykırımın başlangıcından bu yana Şeridin dört bir yanına dağılmış 60 mezarlıktan 40'ı yok edildi.

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 3 kiliseyi birden fazla kez hedef aldı ve bölge genelinde bulunan 60 mezarlıktan 40'ını yıktı.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi'ne göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklardan 2 bin 450'den fazla cenazeyi çaldı.

Buna ek olarak, İsrail iki yıl boyunca 247 resmi kurum binasını, 292 spor tesisi ve sahasını ile 208 arkeolojik ve kültürel alanı yıktı.

Altyapıya ilişkin olarak, hükümet ofisi İsrail'in soykırımın başlangıcından bu yana 725 ana su kuyusunu yıktığını ve hizmet dışı bıraktığını bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 134 tatlı su projesini hedef aldı ve bunlara yönelik saldırılar sonucunda çoğu çocuk olmak üzere 9 bin 400 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 5 bin 80 kilometrelik elektrik şebekesini, yaklaşık 2 bin 285 elektrik dağıtım trafosunu ve yaklaşık 253 bin abone sayacını da yıktı.

Ayrıca, İsrail Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla metre uzunluğunda su şebekesini, 700 binden fazla metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesini ve 3 milyondan fazla metre uzunluğunda yol ve cadde ağını yok etti.