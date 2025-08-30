İsrail'in Gazze'deki Saldırı Hazırlıkları Halkta Korku Yarattı
GAZZE, 30 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı bölgeye yönelik planladığı geniş kapsamlı saldırı hazırlığı, bölge halkını derin bir korku ve belirsizliğe sürüklüyor. Gazzeliler, halihazırda yerinden edilmiş insanlarla dolu daha güneydeki bölgelere gönderilme endişesi taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel