İsrail'in Gazze'deki Saldırı Hazırlıkları Halkta Korku Yarattı
Güncelleme:
İsrail'in Gazze'de bir milyon kişinin yaşadığı bölgeye yönelik potansiyel saldırı hazırlıkları, yerel halkı derin bir belirsizlik ve korkuya sürüklüyor. Gazzeliler, yerinden edilmiş insanlarla dolu bölgelere gönderilme endişesi taşıyor.

GAZZE, 30 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı bölgeye yönelik planladığı geniş kapsamlı saldırı hazırlığı, bölge halkını derin bir korku ve belirsizliğe sürüklüyor. Gazzeliler, halihazırda yerinden edilmiş insanlarla dolu daha güneydeki bölgelere gönderilme endişesi taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
