İsrail'in Gazze'deki Robot Saldırıları: Sivil Kayıplar ve Yıkım

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 yıldır soykırım sürdüren İsrail ordusu, Gazze şehrine yönelik işgal saldırıları yaparken karadaki kayıplarını azaltmak için "robot" adını verdiği patlayıcı yüklü araçları kullanarak mahalleleri hedef alıyor.

Gazze'deki Filistin hükümetinin verilerine göre, 13 Ağustos'ta başlatılan Gazze'yi işgal saldırıları kapsamında 100'den fazla patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi, binlerce Filistinli zorla evlerinden çıkarıldı, 1100 kişi hayatını kaybetti ve 6008 kişi yaralandı.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, robot adı verilen bu araçlar genellikle gece saatlerinde insansız şekilde mahallelere sürülüyor ve uzaktan patlatılıyor.

Güvenlik kaynakları, "Her patlama 300 metre çapında yıkıcı bir etkiye yol açıyor, bitişik binalar zincirleme şekilde çöküyor." bilgisini verdi.

İsviçre merkezli Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail ordusu her gün yaklaşık 300 evi bu yöntemle yıktığını her bir aracın tek seferde 20 evi yok edecek güçte olduğunu ve patlamaların 40 kilometreye kadar duyulduğunu bilgisini verdi.

İki tip patlayıcı robot

Filistinli askeri uzman Rami Ebu Zubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in iki robot tipini kullandığını söyledi.

Ebu Zubeyde, "Birincisi, M113 tipi eski zırhlı personel taşıyıcılar gibi paletli araçlar. Bunlar uzaktan yönlendirilip infilak ettirilerek kara birliklerinin ilerlemesinden önce mahalleler tamamen yok ediliyor. İkinci tip ise küçük kara robotları. Bunlar patlayıcı yüküyle tünel girişlerine gönderiyor ya da nüfusun olduğu bölgelere saldırı amacıyla yollanıyor." dedi.

İsrail'in robot saldırısıyla Filistinli direniş gruplarının saldırı kapasitesinin ortadan kalkmadığını söyleyen Ebu Zubeyde, ancak sivil kayıpların ise çok ciddi bir şekilde arttığını vurguladı.

Ebu Zubeyde, "Robotların yol açtığı patlamalar, bitişik binalarda çökmelere, altyapının yaygın olarak tahrip olmasına ve yoğun nüfuslu mahallelerde aynı anda birkaç evin yıkılmasıyla sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

İşgal saldırılarında neden robot kullanılıyor?

Ebu Zubeyde, İsrail ordusunun robotları kullanmasındaki temel amacın; Filistinli savaşçılarla doğrudan çatışmayı en aza indirmek, patlayıcıları ve binaları önceden imha ederek İsrail güçlerinin girebileceği koridorlar açmak ve böylece İsrail ordusunun insan kaybını azaltmak olduğunu söyledi.

Bu durumun çok ağır bir insani kayıplara yol açtığına dikkati çeken Ebu Zubeyde, patlamalar sonucunda tüm mahallelerin yok olduğunu, yüzlerce ailenin evsiz kaldığını, halkın korku içerisinde göçe zorlandığı psikolojik bir etki oluşturulduğunu ifade etti.

Filistinli uzman, "Patlayıcı yüklü robotlar, (Filistin) direnişin patlayıcı yerleştirme veya operasyon yapma kapasitesini sona erdirmedi. Ancak, geniş çaplı yıkıma ve toplu göçe yol açtı. Bu durum, robotları bir askeri taktikten çok soykırım aracı haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıların ağır sonuçları ve Filistinlilerin göçe zorlanması

Gazze'de İsrail'in "robot saldırıları" sebebiyle çok sayıda bina yıkılırken, Filistinliler üzerinde ağır fiziksel ve psikolojik sonuçlara yol açıyor.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in robot saldırıları kapsamında 100'den fazla patlayıcı yüklü aracın infilak ettirildiğini bildirirken, saldırılar sebebiyle binlerce Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı, 1100 kişi hayatını kaybetti ve 6008 kişi de yaralandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye doğru göçe zorlanacağı, şehrin kuşatılacağı ve yoğun saldırılar sonrası işgal edileceği açıklanmıştı.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım niteliğindeki saldırılarda 64 binden fazla Filistinli öldürüldü, 162 binden fazla kişi yaralandı. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze'de 9 binden fazla kişinin kayıp olduğu ve yüz binlerce kişinin zorla göç ettirildiği belirtiliyor.