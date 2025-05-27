İsrail'in Gazze'deki Okula Hava Saldırısı: 33 Ölü

İsrail'in Gazze'deki Okula Hava Saldırısı: 33 Ölü
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İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin barındığı okula düzenlediği hava saldırısında 18'i çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere toplam 33 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda birçok kişi de yaralandı.

GAZZE, 27 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin barındığı Fahmi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği hava saldırısında 18'i çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, pazartesi günü erken saatlerde gerçekleştirilen saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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