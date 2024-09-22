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İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 7 Sivili Hayatını Kaybetti

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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı Kafr Kasım Okulu'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıdan önce, El Zeitoun Okulu'na yapılan saldırıda da 22 sivil ölmüştü.

- İsrail, Gazze'de yine sivillerin sığındığı okula saldırdı: 7 ölü

GAZZE - İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan sivillerin sığındığı Kafr Kasım Okulu'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde dün bombaladığı El Zeitoun Okulu'nun ardından yine sivillerin sığındığı başka bir okula saldırı düzenledi. İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyinde yer alan Şati Mülteci Kampı'ndaki Kafr Kasım Okulu'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

El Zeitoun Okulu'na saldırıda can kaybı 22 olarak açıklandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki binlerce sivilin sığındığı El Zeitoun Okulu'na dün düzenlediği saldırıda biri 3 aylık bebek, 13'ü çocuk olmak üzere 22 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 7 Sivili Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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