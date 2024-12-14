İsrail'in Gazze'deki Liseye Saldırısı: 5 Ölü
İsrail savaş uçakları, Gazze'de yerinden edilen Filistinli ailelerin kaldığı liseyi vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilen Filistinli ailelerin kaldığı bir liseyi vurması sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Cella Caddesi'nde yer alan ve kuzeyden gelen Filistinli sığınmacıların barındığı Macide Vesile Lisesi'ni vurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel