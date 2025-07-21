İsrail'in Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne Yönelik Saldırısı Tartışma Yarattı

İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'nin papazı Gabriel Eduardo Romanelli, yaklaşık 500 kişinin sığındığı kiliseye yönelik saldırının "doğrudan isabet olduğunu" söyledi.

Arjantin'de yayın yapan Radio Mitre programına katılan Romanelli, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kiliseye yönelik saldırısını anlattı.

Arjantinli din adamı, İsrail ordusunun kiliseyi hedef alan saldırısının aniden meydana geldiğini, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, kendisi de dahil 15 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Romanelli, "Doğrudan isabetti, her yerde şarapnel parçaları ve yaralananlar vardı. Bir patlamaydı ve bu açıkça görülüyor. İsrail hükümeti ve ordusu yanlışlıkla olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Kiliseye İsrail saldırılarından kaçan 50'si çocuk yaklaşık 500 kişinin sığındığını aktaran Romanelli, yüksek sıcaklarda küçük odalardan oluşan yapıda kalabalıkların bulunmasının zor olduğu için saldırı anında normalden az kişinin kilisede bulunduğunu anlattı.

Kilisenin küçüklüğü sebebiyle içindekilerin hemen hemen her ihtiyacı için dışarı çıktığını belirten Romanelli, İsrail saldırısının kilisenin ön cephesinde çatıda bulunan haçın yanına isabet ettiğini söyledi.

Romanelli, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu veya ona yakın biri tarafından aranmadığını belirterek, Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın kendisini aradığını ancak iletişimde yaşanan aksaklıklar sebebiyle konuşamadığını ifade etti.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni 17 Temmuz'da hedef alan saldırısında, İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 3 kişi ölmüş, en az 10 kişi yaralanmıştı.