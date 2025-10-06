İsrail'in Gazze'deki Kiliselere Saldırıları: Hristiyan İbadet Yerleri Tehdit Altında

Gazze Şeridi'nde yüzyıllardır ibadet ve farklı dinlerin barış içinde bir arada yaşamasının sembolü olan tarihi kiliseler, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım savaşında defalarca hedef alındı.

Gazze'deki kiliseler, İsrail'in ABD desteğini arkasına alarak 2 yıldır şiddetli hava ve kara saldırıları düzenleyerek hedef aldığı Filistinliler için sığınma merkezlerine dönüştü.

Hristiyanların kutsal mabetlerini bombalamaktan çekinmeyen İsrail ordusunun saldırılarında kiliselere sığınan kadın, çocuk ve yaşlılar hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki 3 büyük kilise olan Kutsal Aile, Aziz Porfirios ve Baptist kiliselerini birden fazla kez hedef aldığını bildirdi.

İsrail ordusunun temmuz ayında Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği hava saldırısında yerinden edilmiş 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Kutsal Aile Kilisesi'nin Papazı Gabriel Eduardo Romanelli de vardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil halka yönelik saldırıları, Hristiyanların kiliselerde ayin ve sevinç duyuruları için çaldıkları çan seslerini de susturdu.

İki yıldır soykırım suçlarının işlendiği Gazze Şeridi'nde yer alan Rum Ortodoks Aziz Porfirios Kilisesi, Latin/Katolik mezhebine bağlı Kutsal Aile Kilisesi ve Evanjelik Baptist Kilisesi'nin yerleşkeleri yıkım, kan ve gözyaşlarına sahne oldu.

Kutsal Aile Kilisesi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi, İsrail ordusu tarafından birkaç kez hedef alınan ibadethanelerden biri olarak öne çıkıyor.

Kudüs'teki Latin Patrikhanesi verilerine göre, Gazze'deki bu Latin Katolik kilisesinin tarihi 19. yüzyıla dayanıyor.

Gazze'deki Latin Katolik Hristiyan nüfusunun 71 kişi olduğu Şubat 1881'de, bir kilise ve okulun inşası için planlama yapıldı. Gazze'de Kutsal Aile Kilisesi için toprak satın alma çalışmaları da yapıldı.

Gazze'ye 1879 yılına gelen Avusturyalı rahip Peder Georg Gat da yerlerine bir kilise inşa etmek üzere 3 eski evi satın almıştı. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın (1914-1918) patlak vermesi, projenin tamamlanmasını engelledi.

İsrail'in kuruluşunu ilan ettiği 1948 yılında yaşanan Büyük Felaket (Nekbe) ve aralarında çok sayıda Katolik'in de bulunduğu Filistinli mültecilerin Gazze Şeridi'ne akınıyla birlikte, büyük bir kilise inşa etme isteği yeniden canlandı. Peder Hanna en-Nimri, 1965 yılında Kutsal Aile Kilisesi'ni inşa ettirdi.

Kuzeydeki Kutsal Aile Kilisesi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Hristiyanlar açısından önemli dini merkezlerden biri sayılıyor.

Kilise ayrıca, kültürel ve sosyal merkez olarak da Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların çeşitli dini ve toplumsal etkinliklerine ev sahipliği yapıyordu.

Aziz Porfirios Kilisesi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi, Gazze Şeridi'ndeki en eski ve dünyadaki üçüncü en eski kilise olarak biliniyor.

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyan toplumu için büyük manevi öneme sahip olan Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi, 425 yılında inşa edilen dünyadaki en eski üçüncü kilise olarak kabul ediliyor.

Yüzyıllar boyunca inanç, barış ve dayanışmanın simgesi olan kilise, türbesinin içinde yer aldığı Aziz Porfirios'un ismini taşıyor.

Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi, 8 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail'in soykırım savaşı kapsamında birkaç kez hedef alındı.

İlk saldırının gerçekleştiği 10 Ekim 2023'teki İsrail saldırısında büyük hasarın oluştuğu kilise, 9 gün sonra yeniden İsrail savaş uçaklarının saldırılarına hedef oldu.

Kilisenin tamamen yıkılmasına yol açan İsrail saldırıları, evlerinden kaçarak buraya sığınan siviller arasında can kayıplarına yol açtı.

Ehli Baptist Kilisesi

El-Ehli Baptist Hastanesi bünyesinde bulunan kilise, Anglikan Kilisesi'nin, Kilise Misyoner Topluluğu (CMS) aracılığıyla 1882'de kuruldu ve Kudüs'teki Anglikan Piskoposluk Kilisesi'ne bağlı bulunuyor.

Gazze kentinin merkezinde yer alan Ehli Baptist Kilisesi, kentte yaşayan 200 Filistinli Hristiyana hizmet veriyor.

Ehli Baptist Kilisesi, Ekim 2023'de uğradığı İsrail saldırısıyla yaşanan katliamla anılıyor. İsrail'in 17 Ekim'deki saldırısında hastane ve kilisede bulunan kişilerden yaklaşık 500 kişi öldü ve yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 2 yıldır devam eden İsrail'in soykırımı kapsamında hem Müslümanların hem de Hristiyanların ibadethaneleri bombalandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 160 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 679 kişi de yaralandı.