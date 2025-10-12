Haberler

İsrail'in Gazze'deki İnsani Yardım Merkezleri Faaliyetlerini Durdurdu

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde çalışan Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait dört yardım dağıtım merkezi, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi üzerine faaliyetlerini durdurdu. Merkeze girişi kısıtlanan Gazze halkı, yardıma erişimde zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

TEL Gazze Şeridi'nde İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla çalışan sözde insani yardım dağıtım merkezlerinin çalışmalarının durduğu bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, GHF'ye ait 4 yardım dağıtım merkezi bugün itibarıyla faaliyetlerini durdurdu.

Haberde, bu konuda henüz hiçbir resmi açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Yardım merkezlerinden biri Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda bulunuyordu ancak İsrail ordusunun bu bölgeden çekilmesi üzerine merkez tamamen ortadan kalktı.

Diğer 3 merkez ise Refah kentinde, İsrail ordusunun kontrol ettiği "sarı hat" olarak bilinen bölgenin gerisinde yer alıyor.

Gazze halkının bu bölgelere girişine izin verilmediği için bu merkezlerin fiilen çalışamaz hale geldiği aktarıldı.

İsrail ve ABD, 27 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların denetimi dışında, Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla sınırlı yardım dağıtımını öngören planı uygulamaya koymuştu.

İsrail ordusu, defalarca yardım almak için sıraya giren Filistinlilere saldırılar düzenlemiş, bu saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
