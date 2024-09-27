İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

GAZZE, 27 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Perşembe günü yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi.