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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 3 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamı sonrasında Gazze'deki bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamı sonrasında Gazze'deki bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir eve hava saldırı düzenledi.

Hava saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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