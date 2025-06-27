İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Deyr el-Belah kentine düzenlediği hava saldırısında 13 Filistinli ölürken, bölgede toplam can kaybı 62'ye ulaştı. Yüzlerce kişi yaralandı.

GAZZE, 27 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Xinhua'ya konuşan Filistinli görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının perşembe günü Deyr el-Belah kent merkezindeki bir un dağıtım noktasında toplanan insanları hedef aldığını söyledi.

El-Aksa Hastanesi sağlık görevlileri Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, aralarında güvenlik personeli ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının Deyr el-Belah'taki hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu perşembe sabahının erken saatlerinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 62'ye ulaştı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü paylaştığı verilere göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun saldırılar nedeniyle en az 5.936 Filistinli hayatını kaybetti, 20.417 kişi ise yaralandı. Böylece, Ekim 2023'ten bu yana bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 56.259'a, yaralı sayısı ise 132.458'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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