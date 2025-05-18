İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 5 Basın Mensubu Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 5 Basın Mensubu Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın gazetecinin de bulunduğu 5 basın mensubu yaşamını yitirdi. Saldırılar sırasında çok sayıda sivil de hayatını kaybetti ve gazetecilerin güvenliği giderek tehlikeli hale geliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında, aralarında kadın gazetecinin de bulunduğu 5 basın mensubu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklara göre, Gazze'nin farklı bölgelerine yapılan saldırılarda çok sayıda sivilin yaşadığı evler ve sığınmacıların kaldığı çadırlar hedef alındı.

Hava saldırılarında gazeteciler Abdurrahman el-Abadile, Aziz el-Haccar, Ahmed ez-Zeynati, Halid Ebu Yusuf ve kadın gazeteci Nur Kindil, bulundukları ev ve çadırlara isabet eden bombalar sonucu yaşamını yitirdi.

Bazı gazetecilerin, saldırı anında aileleriyle birlikte oldukları ve tüm aile fertlerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gece boyunca devam eden bombardımanlarda onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısının 222'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de görev yapan gazetecilerin ve medya çalışanlarının güvenliği her geçen gün daha fazla tehlike altına girerken, İsrail'in doğrudan basın mensuplarını ve ailelerini hedef alan saldırıları uluslararası kamuoyunda tepki topluyor.

Çeşitli insan hakları kuruluşları, Gazze'de basın özgürlüğünün sistematik olarak bastırıldığını ve sivillerle birlikte gazetecilerin de kasten hedef alındığını belirterek, acil soruşturma ve uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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