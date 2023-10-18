İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Ardahan'da protesto edildi

Ardahan'da, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıda yaşamını yitirenleri anmak ve İsrail'e tepki göstermek için araçlarla konvoy oluşturuldu.

Ardahan'da, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıda yaşamını yitirenleri anmak ve İsrail'e tepki göstermek için araçlarla konvoy oluşturuldu.

Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Camisi'nde akşam namazında toplanan vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Gruptakilerin daha sonra araçlarıyla kent merkezinde oluşturdukları konvoy, Kongre Caddesi ardından Milli Egemenlik parkına kadar devam etti.

Yağmura rağmen ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan gruptakiler tekbir getirdi, slogan attı, İsrail'e tepki göstererek katliamın hemen durmasını istedi.

Gruptakiler, yapılan duanın ardından dağıldı.