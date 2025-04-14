İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Hava Saldırısı

GAZZE, 14 Nisan (Xinhua) -- İsrail pazar günü erken saatlerde Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Filistinli sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre saldırıda kilit öneme sahip sağlık altyapısının büyük zarar görmesi nedeniyle hastane hizmete kapatıldı.

İsrail ordusuysa hastane yerleşkesi içinde bulunan "bir Hamas komuta ve kontrol merkezinin" vurulduğunu söyledi. İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Güvenlik Ajansı'ndan yapılan ortak açıklamada Hamas militanlarının bu tesisi saldırılarını koordine etmekte kullandığı öne sürüldü.