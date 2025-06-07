İsrail'in Gazze'deki Hastanelere Yakıt Tedarikini Engellemesi Sağlık Sistemini Tehdit Ediyor

İsrail'in Gazze'deki Hastanelere Yakıt Tedarikini Engellemesi Sağlık Sistemini Tehdit Ediyor
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İsrail ordusunun Gazze'de belirlediği 'kırmızı bölgeler' gerekçesiyle Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların hastanelere yakıt ulaştırmasını engellemesi, hastanelerdeki tıbbi cihazların elektrik sıkıntısı çekmesine ve sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açıyor.

İsrail ordusunun, Gazze'de sürgün emri çıkardığı bölgelerde yer aldığı bahanesiyle Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ile uluslararası kuruluşların hastaneler için tahsis edilen yakıt depolama alanlarına ulaşmasını engellediği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de saldırı öncesi sürgün emri çıkardığı ve çatışma bölgesi ilan ettiği "kırmızı bölgeler" olarak bilinen alanları gerekçe göstererek sağlık sisteminin işleyişini aksattığı vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, hastaneler için ayrılmış yakıt depolama alanlarına, bu alanlar kırmızı bölgede yer aldığı gerekçesiyle uluslararası kuruluşların ve BM kurumlarının erişimini engelliyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanelere yakıt tedarikinin engellenmesinin "hayati öneme sahip bölümlere" elektrik sağlayan jeneratörleri çalışamaz hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı aktarıldı.

Açıklamada, hastanelerdeki mevcut yakıt miktarının 3 gün yetecek kadar olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail ordusu, okul, hastane, yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef almaya devam ederek Gazze Şeridi'nde insani felakete neden oluyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarından önce duyurduğu sürgün emirleri nedeniyle Filistin Kızılayına bağlı Han Yunus kentindeki El-Emel Hastanesine ulaşımın sağlanamadığı belirtilmişti.

Kentteki Nasır Hastanesinin hizmet dışı kalma tehlikesine dikkati çeken Bakanlık, bu durumun "sonuçları öngörülemeyen bir insani felakete neden olacağı" ve Gazze'nin güneyinde sağlık sisteminin tamamen çökmesine yol açacağı uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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