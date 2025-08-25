İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında tıp fakültesi son sınıf öğrencisi de hayatını kaybetti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda, tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Muhammed el-Habibi de mezuniyetine aylar kala yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Habibi'nin, İsrail'in "doğrudan hastaneleri, sağlık ekiplerini ve sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybettiği" bildirildi.

Açıklamada, Habibi'nin, 6 yıllık eğitiminin ardından birkaç ay içinde tıp fakültesi mezun olarak doktorluk mesleğine adım atmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail saldırısında Nasır Hastanesinin acil servis binasının dördüncü katında bulunan gazetecilerin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, ilk saldırı sonrasında olay yerine giden sağlık çalışanları ve basın mensuplarının ikinci bir saldırıyla vurulduğu aktarıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhammed Habibi, Nasır Hastanesine yönelik yapılan katliamda şehit oldu. O, halkına hizmet edecek bir doktor olmaya hazırlanıyordu. İsrail, onun beyaz önlük giymesine izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistin Hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 1581 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, bunlar arasında 157 doktor, 366 hemşire, 103 eczacı, 254 tıbbi asistan ve 611 idari sağlık personeli olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine 2 ayrı saldırı düzenlemişti.

İkinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Görüntüde İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirmişti.