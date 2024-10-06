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İsrail'in Gazze'deki Cami ve Okulları Hedef Aldığı Saldırıda 24 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze'deki Cami ve Okulları Hedef Aldığı Saldırıda 24 Filistinli Öldü
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu sabah Gazze’nin pek çok bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Cami ve okulların hedef alındığı hava saldırısında 24 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu sabah Gazze'nin pek çok bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Cami ve okulların hedef alındığı hava saldırısında 24 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

IDF, Gazze'nin Deyr el Balah, Jabalia, Refah ve Al-Zawaida bölgelerinde bulunan okul ve camilere bu sabah hava saldırısı düzenledi. Filistin devlet medyası, İsrail'in yerlerinden edilmiş insanların da barındığı cami ve okula yönelik saldırılarında 24 kişinin öldüğünü, pek çok kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistin devlet medyasında yer alan haberlerde, 18 kişinin hayatını kaybettiği Şuheda el Aksa Camisi saldırısına ilişkin "Sağlık çalışanları bir yandan ağır yaralıların tedavisine öncelik vermeye çalışırken bir yandan da tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısıyla boğuşuyor. Eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde düzinelerce saldırı düzenlemeye devam ederek, çoğu çocuk olan kayıpların sayısının artmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

IDF ise saldırı yapılan caminin "Hamas'ın komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını" iddia etti. IDF'nin açıklamasında, "İsrail Hava Kuvvetleri, Deyr Balah bölgesinde daha önce 'Şuheda el Aksa Camiisi olarak hizmet veren bir yapıya yerleştirilmiş bir komuta ve kontrol merkezinde faaliyet gösteren Hamas teröristlerine bir saldırı düzenledi. Bu, Hamas terör örgütünün uluslararası hukuku ihlal ederek sivil altyapıyı sistematik olarak kötüye kullanmasının bir başka örneğidir. IDF, İsrail vatandaşlarını savunmak için Hamas'a karşı operasyonlarına devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

IDF'den Gazzeliler için yeni "tahliye emirleri"

İsrail, şeridin kuzeyindeki Gazzeliler için yeni tahliye emirleri yayınladı. Bu sabah yapılan açıklamada Gazze'nin kuzeyinden iki tahliye yolu olan Selahaddin Yolu ve El-Raşid sahil yolunun, insanların güneydeki "insani bölgeye" geçebilmeleri için yeniden açıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan bir sözcünün bölge sakinlerine Hamas'ın "bölgede terör altyapısı kurduğunu, halkı, sığınakları ve sağlık tesislerini canlı kalkan olarak kullandığını" söylediği ve kuzeyde devam eden İsrail operasyonları öncesinde "halka güneye gitmelerini emrettiği" bildirildi.

Hamas'tan İsrail'in saldırılarına tepki

Öte yandan Hamas, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"İşgal güçlerinin Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş insanların barındığı bir camiyi bombalaması ve Gazze'nin kuzeyindeki katliamlar, Amerikan örtülü Siyonist savaş suçlarıdır. İsrail'in bugün Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan El-Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarındaki bir camiye sığınan insanlara yönelik gerçekleştirdiği ve onlarca şehit ve yaralıya yol açan iğrenç katliam, bu cani terörist varlığın ve onun katil Nazi liderlerinin gerçekliğinin bir ifadesidir.

Siyonist işgalcilerin Gazze Şeridi'nin güneyinde suç işlemeye devam etmesi ve düşmanın bu gece Gazze'nin kuzeyinde halkımıza karşı başlattığı, sivillerin evlerini bombalayıp başlarına yıkarak onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan şiddetli saldırılar, halkımızın bir yıldır Siyonist-Amerikan yönetiminin doğrudan koruması ve desteğiyle yaşadığı soykırım savaşının devamı niteliğindedir.

Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı işlenen bu Nazi Siyonist suçları ve Batı Şeria ve Kudüs'te masum sivillere karşı en iğrenç suçların işlenmesinin yanı sıra kardeş Lübnan halkına ve Lübnan'daki Filistin halkımıza karşı terörist saldırganlığın devam etmesi ışığında, Arap ve İslam uluslarını ve özgür dünyayı hareketlerini sürdürmeye ve soykırıma son verilmesi, bu işgalin kınanması ve Nazi liderlerinin yargılanması için baskı yapmak ve talep etmek üzere öfkeli yürüyüşlerle sokaklara çıkmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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