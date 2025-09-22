İsrail'in Gazze'deki Bubi Tuzaklı Araç Patlatmaları Artıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in, Gazze kentinde her gün 17 bubi tuzaklı araç patlattığı ve her yeni patlamanın orantısız şekilde daha büyük bir yıkıma yol açtığını bildirdi.

Cenevre merkezli Euro-Med, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, geçen hafta Gazze kentinin yerleşim bölgelerinde 840 ton kadar patlayıcı taşıyan yaklaşık 120 bubi tuzaklı aracı patlattığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde her gün 17 bubi tuzaklı aracı patlattığı kaydedilen açıklamada, "Bu, Richter ölçeğine göre her biri 3,7 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer. Bu durum, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı sürdürdüğü ve 23. ayını dolduran soykırımın bir parçası olarak, nüfusu yok etmeyi amaçlayan en büyük kaba kuvvet saldırısını temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu tür patlamaların yol açtığı ciddi hasarların genellikle onlarca metreye kadar uzandığına işaret edilerek, kırıkların ve küçük hasarların birkaç yüz metreye, açık alanlarda ise yaklaşık bir kilometreye kadar ulaşabildiğine değinildi.

Gazze'deki neredeyse tüm binaların 23 aydan uzun süredir devam eden bombardıman nedeniyle hasar görmüş veya zayıflamış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Her yeni patlama orantısız bir şekilde daha büyük bir yıkıma yol açıyor. Çatlak yapılar ve açık alanlar, her yeni patlamadan yüzlerce metre uzaktaki onlarca binanın hasar görmesine neden olarak etkiyi artırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, geçen hafta Gazze kentinin güney, doğu ve kuzey olmak üzere üç ana bölgesinde bu tür tuzaklı araçların kullanımını yoğunlaştırdığı da aktarıldı.

Bu araçların amacının şehrin merkezindeki yerleşim birimlerini yok etmek ve halkı zorla yerinden etmek olduğu belirtilen açıklamada, "Bu patlamaların yıkıcı etkisi, fiziksel yıkım ve yerinden edilmenin ötesine uzanıyor. Aynı zamanda sistematik bir psikolojik terör aracı olarak da kullanılıyor, siviller arasında aşırı korku yayıyor ve onları zorla kaçmaya zorluyor. Uluslararası eylemsizlik ve bazı devletlerin suç ortaklığı, İsrail'in yasal bahaneler sunma girişiminde bile bulunmadan Gazze kentinin yıkımını açıkça gerçekleştirmesine olanak tanıdı, bu da cezasızlığını pekiştirdi ve uluslararası hukukun sivilleri en ağır suçlardan, özellikle de soykırımdan korumadaki etkinliğini zayıflattı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail Gazze kentine kara saldırıları başlattı

İsrail ordusu, geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül'de kara saldırıları başlattı.

1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze kenti, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunuyor.