İsrail'in Gazze'deki Bombardımanında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 3 Kasım (Xinhua) -- Filistinli sağlık kaynakları cumartesi günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik hava ve topçu bombardımanında en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.