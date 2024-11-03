İsrail'in Gazze'deki Bombardımanında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti
Filistinli sağlık kaynakları, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava ve topçu saldırısında en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
GAZZE, 3 Kasım (Xinhua) -- Filistinli sağlık kaynakları cumartesi günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik hava ve topçu bombardımanında en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.