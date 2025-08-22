İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı Sonucu Yüzlerce Aile Güney Yönüne Harekete Geçti

İsrail ordusunun bölgeyi yeniden işgal etme planı kapsamında, topçu bombardımanını yoğunlaştırması ve tahliye uyarıları yayınlamasının ardından, yüzlerce Filistinli aile, Gazze kentinin kuzeyinden güneyine doğru harekete geçti.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, yüzlerce aile taşıyabilecekleri birkaç eşya ile at arabalarının üzerinde, yıkık dökük araçlar eşliğinde ya da yaya olarak büyük tahribatın gözlendiği bölgelerden korku içinde daha güneyde yerler bulmak üzere hareket ediyor.

Yerinden edilmiş olan Filistinlilerin barındığı sığınma merkezleri ve çevresindeki evlere yönelik dün gece düzenlenen İsrail topçu atışları sonucu 18 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu onlarcası da çeşitli şekillerde yaralanmıştı.

Söz konusu saldırılar sebebiyle endişe içinde insanlar kentin daha batısındaki bölgelere zorunlu olarak geçmek zorunda kaldı.

Söz konusu saldırılar sürerken, İsrail insansız hava araçlarından Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya el-Nezle ve Ebu İskender bölgelerine atılan bildirilerde, evlerinden çıkmaları ve güney yönünde ilerlemeleri talimatları bulunuyordu.

Zorla yerinden edilme

AA muhabirine konuşan Filistinli Muhammed el-Uruki, bölgenin İsrail tarafından sert bir şekilde hedef alınmasının ardından vatandaşların tehlike çemberinden çıkmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Uruki, şunları söyledi:

"İnsanlar korkudan kaçıyor. Topçu mermilerinin yol açtığı katliamlarla uyandık. Kimisi batıya, kimisi güneye doğru gidiyor. Hatta dört pervaneli insansız hava araçları dahi sokaklardaki insanları hedef alıyor."

Tekrarlanan acılar

Yaşlı Filistinli kadın Fatma Rayhan, "Savaş süresince 10 kez yer değiştirdik. Bu işkenceye artık gücümüz kalmadı." diyerek bu soykırım savaşının sonlandırılmasını istedi.

Bulundukları yerde kalmak isteğinde olduklarını belirten Reyhan, şunları söyledi:

"Hastalıklarımız ve zayıflığımıza merhamet gösterin. Biz yaşlı insanlarız, çok fazla hareket edemiyoruz. Ayrıca, yaşayabileceğimiz bir çadırımız yok, güneye gidecek paramız da yok. Ölünceye dek yurdumuzda kalmak istiyoruz."

Öte yandan Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası örgütler bugün ortak olarak yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze kentine yönelik muhtemel saldırıları konusunda özellikle yaşlı, hasta ve çocuklar sebebiyle uyarıda bulundu.

Meçhule gidiş

Filistinli Muhammed Mikdad ise sırtında battaniyelerle, "Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Mermiler evlerimize ulaştı." dedi.

Mikdad, hem açlık hem susuzluk gibi krizleri aynı anda yaşayan Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi çağrısında bulundu.

Yerinden edilme hareketi devam ederken, sokaklar yıkım ve harabe görüntüleriyle, yıkılmış ve harap olmuş evlerle ve korku dolu yüzlerle annelerinin yanında yürüyen çocuklarla dolu.

Yerinden edilme, Gazze Şehri'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde devam eden topçu ve hava bombardımanlarıyla eş zamanlı yaşanıyor, bu da ailelerin yerinden edilmesini bir hayatta kalma yolu olmaktan ziyade ölüm ve tehlike dolu bir yolculuğa dönüştürüyor.