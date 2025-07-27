İsrail'in Gazze'deki Açlık Politikası Eleştiriliyor

İsrail'in, Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ettiği, havadan indirilen yardımlarla kamuoyunu yanılttığı belirtildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med) yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara yoluyla daha fazla yardım girmesi yerine havadan yardım indirme kararını eleştirdi.

Havadan indirilen yardımlarla Gazze'de yaşanan açlığın "basit ve küçük" gösterilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, bu şekilde yapılan yardımla Filistinlilerin aşağılandığı ve onurlarının kırıldığı ifade edildi.

Gazze'nin, yüz ölçümünün yüzde 15 gibi küçük bir bölümüne sıkıştırılan Filistinlilere havadan atılan yardımların sivillerin hayatı için de büyük risk oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Aylardır süren kitlesel açlıktan sonra havadan yardımların yeniden başlatılması, asgari insani ihtiyaçları karşılamadığı gibi İsrail'in uyguladığı kasıtlı açlık politikasının yol açtığı felaketi de hafifletmiyor. Aksine, İsrail açlığı sivillere karşı bir silah olarak kullanmaya devam ederken, bu durum bir rahatlamaya ve yanılsamaya sebep oluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hava yoluyla yapılan yardımların "insani" bir müdahale olmadığı, bilakis sözde insani yardım dağıtım noktalarındaki aleni aşağılama ve kasıtlı cinayetlerin bir devamı niteliği taşıdığı kaydedildi.

Gazze'de sadece bir haftada 55 kişinin açlıktan öldüğü, son 2 ayda gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle 1200 yaşlının hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği dile getirilen açıklamada, İsrail'in işlediği sistematik aç bırakma suçunun üstünü örtmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "İsrail, güvenli ve düzenli kara koridorları açacağı yerde, daha önce olduğu gibi halkı havadan rastgele atılan paketleri toplamak için tehlikeli bölgelerde toplanmaya zorluyor. Bu koşullar, Filistinlilerin onurlarını zedeliyor ve hayatlarını riske atıyor. Bu, yardımın insani olma özelliğinin içini boşaltırken boyun eğdirme ve tahakküm üzerine kurulu sömürge ilişkisini perçinliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki kıtlığın yüzeysel çözümlerle ya da şov yaparak değil, ablukanın derhal sona erdirilmesi ve sınırların açılmasıyla çözüleceği belirtildi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, akşam saatlerinde yapılan durum değerlendirme toplantısının ardından siyasi kademenin talimatıyla insani yardım faaliyetleri için bir dizi uygulamaya girişileceği iddia edilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle 127 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği Gazze'ye, uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan, un, şeker ve konserve içeren yardımın İsrail uçakları tarafından havadan atılacağı ileri sürülmüştü.