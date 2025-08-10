İsrail'in Gazze'deki Açlık Politikası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sistematik aç bırakma politikasının sonucu olarak Filistinli bir çocuk daha yaşamını yitirdi.

Yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitiren 5 yaşındaki Filistinli Seyf Muhammed Hillis'in cenazesi Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Hillis'in babası, oğlunun hasta olduğu için özel gıdaya ve ilaca ihtiyacı olduğunu ancak yaklaşık 2 yıldır özel gıda ve ilaca ulaşamadığını söyledi.

Acılı baba, sınır kapılarının açılması, Gazze'ye gıda ve ilaç gönderilmesi çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü çocuk olmak üzere 217'ye çıktığını duyurmuştu.