Han Yunus'ta çadır saldırısı: 1 çocuk öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar can almaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu yaralanan Adem Ebu Hadayid yaşamını yitirdi.

Hadayid'in cenazesi, yakınları tarafından kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu Ahmed Muhsin er-Rakab isimli çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra en az bir füzeyle saldırı düzenlediğini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1027 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 280 kişi yaralandı.