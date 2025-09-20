8 Yaşındaki Emir Açlıktan Hayatını Kaybetti

İsrail'in yaklaşık iki yıldır saldırılarını sürdürdüğü ve sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, 8 yaşındaki Emir Şahin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in mart ayından bu yana ablukayı sıkılaştırarak uyguladığı aç bırakma politikası, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları daha da derinleştiriyor. Bu durumdan en çok kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi savunmasız gruplar etkileniyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırım, çocukların tüm haklarını ellerinden alırken, küçük omuzlarına yaşlarının çok ötesinde ağır sorumluluklar yüklüyor.

Emir, 25 kilogramdan 14 kilograma kadar düştü

Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden onlarca çocuktan biri olan 8 yaşındaki Emir'in annesi Meyis Şahin, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı.

Filistinli anne, "Oğlum Emir, İsrail'in soykırımı başlamadan önce 25 kilogramdı. Vefat ettiğinde ise 11 kilo kaybederek 14 kilograma düşmüştü." dedi.

Oğlunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesinde yaşamını yitirdiğini aktaran anne Meyis Şahin, "Emir'in sağlığı şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle giderek kötüleşti. Yiyecek ve besin takviyesi eksikliği, vücudundaki birçok temel besin öğesini kaybetmesine yol açtı." diye konuştu.

"Artık ayakta duramıyordu, konuşma yetisini de kaybetmişti"

Son dönemde doktorların söylediğine göre artık Emir'in organlarının çalışması için gerekli pek çok besin öğesini kaybettiğini ve sağlığının giderek kötüleştiğini anlatan acılı anne, "Emir son dönemde artık ayakta duramıyor, vücudunda denge kaybı yaşıyordu. Konuşma yetisini de kaybetmişti. İncecik bedeni dermansız kalmıştı." şeklinde konuştu.

Filistinli anne, Gazze'de besin değeri yüksek gıdaların hem çok az hem de çok pahalı olduğunu vurguladı.

"Emir, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti; sağlık durumu artık kontrol edilemez bir hal almıştı." diyen acılı anne, oğlunun sodyum ve potasyumunun ciddi oranda düştüğünü; özellikle ayaklarında ödem oluştuğunu aktardı.

Filistinli anneden dünyaya "çocukları açlıktan kurtarın" çığlığı

Filistinli anne, yetkili makamlara "çocuklara özen ve önem gösterilmesi, onları açlıktan kurtaracak gerekli gıda ve besin takviyelerinin tedarik edilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 147'si çocuk olmak üzere 442 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.