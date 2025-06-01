İsrail'in Gazze'de Sivillere Yönelik Saldırısı: 39 Ölü

İsrail'in Gazze'de Sivillere Yönelik Saldırısı: 39 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya giden sivillere ateş açması sonucu 39 Filistinli hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı. Saldırı, tüm dünyanın dikkatini çeken bir insani kriz döneminde gerçekleşti.

- İsrail, Gazze'de insani yardım almaya giden sivillere ateş açtı: 39 ölü

GAZZE - İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere düzenlediği silahlı saldırıda 39 Filistinli hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik korkunç saldırılar düzenliyor. Masum ve silahsız sivilleri hedef alan İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere doğrudan ateş açtı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım noktasının yakınında düzenlenen saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 220 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar ve hayatını kaybedenler ambulanslarla Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Sabah çiçek aldığı eşini öğlen silahla vurdu

Sabah çiçek aldığı eşini öğlen çocuklarının önünde silahla vurdu
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.