İsrail'in Gazze'de Sivillere Yönelik Saldırısı: 3 Gazeteci de Arasında 9 Ölü
İsrail, Gazze Şeridi'nde, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Asmaa Okulu'na düzenlediği saldırıda 3'ü gazeteci 9 sivili öldürdü. Saldırının ardından, 7 Ekim'den itibaren hayatını kaybeden gazeteci sayısının 180'e yükseldiği bildirildi.
- İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı: 3'ü gazeteci 9 ölü
GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Asmaa Okulu'na düzenlediği saldırıda 3'ü gazeteci 9 sivil hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Asmaa Okulu'na düzenlediği saldırıda 3'ü gazeteci 9 sivil hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin Saed Radwan, Hamza Abu Salmiya ve Al- Hanin Mahmoud Baroud olduğu bildirildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana öldürülen gazeteci sayısının 180'e yükseldiği aktarıldı.