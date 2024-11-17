İsrail'in Gazze'de Sivil Bina Vurması: Çok Sayıda Ölü

- İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 100 sivilin sığındığı binayı vurdu

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde yaklaşık 100 sivilin sığındığı 5 katlı binaya düzenlediği 2 hava saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri vuruyor, dünya sessizce izlemeye devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde yaklaşık 100 sivilin sığındığı 5 katlı binayı vurdu. Sağlık görevlileri, binaya yönelik düzenlenen 2 hava saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtirken, net bir rakam açıklanmadı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, görevlilerin kentteki saldırı bölgesine ulaşamadığını söyleyerek, "Bina sakinlerini kurtarmak için harekete geçemiyoruz" dedi.