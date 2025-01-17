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İsrail'in Gazze'de Saldırıları Devam Ediyor: 101 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Saldırıları Devam Ediyor: 101 Filistinli Hayatını Kaybetti
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Gazze'de 10 Ocak'ta planlanan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda aralarında 27 çocuk ve 31 kadının bulunduğu en az 101 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, ateşkesin duyurulmasından sonra da sürdü.

(ANKARA) - Gazze'de 10 Ocak Pazar günü başlaması planlanan ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 27 çocuk ve 31 kadının da bulunduğu en az 101 Filistinli hayatını kaybetti.

Katar merkezli Al Jazeera'nın Gazze'deki yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, 19 Ocak Pazar günü başlaması planlanan ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından da İsrail'in saldırıları devam etti.

Ateşkes anlaşmasının duyurulmasından sonra İsrail, Gazze'nin merkezi, Han Yunus bölgesi ve kuzeydeki Cebaliye bölgelerine dün ve bugün çok sayıda saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze'de saldırıları sonucunda aralarında 27 çocuk ve 31 kadının da bulunduğu en az 101 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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