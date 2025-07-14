İsrail'in Gazze'de Saldırıları: 700'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde su alabilmek için bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de planlı ve sistematik bir şekilde Filistin halkını susuz bıraktığı belirtildi.

Bunun işgalin insanlık dışı ve en korkunç suçlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 112 su kuyruğunu hedef alan İsrail ordusunun 700'den fazla Filistinliyi katlettiği ifade edildi.

Son olarak İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda yine su kuyruğunda bekleyenleri hedef aldığı ve 8'i çocuk 12 Filistinliyi öldürdüğü hatırlatıldı.

İsrail Gazze'de 720 su kuyusunu tahrip etti, 1 milyon 250 bin kişiyi susuz bıraktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla toplam 720 su kuyusunu tahrip ederek hizmet dışı bıraktığı, bunun sonucunda yaklaşık 1 milyon 250 bin kişinin temiz suya erişiminin kasten engellendiği vurgulandı.

İsrail'in ayrıca Gazze Şeridi'ne aylık 12 milyon litre akaryakıt girişine engel olduğu, buna bağlı olarak da su tesisleri, atık su arıtma sistemleri, katı atık ve çeşitli altyapı tesislerinin çalışamaz hale geldiği ifade edildi.

Halkı kasten susuz bırakmak "savaş suçu"

İsrail'in, halkı kasten susuz bırakmayı hedefleyen söz konusu saldırı ve uygulamalarının Cenevre Sözleşmelerine göre tüm unsurlarıyla savaş suçu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "Gazze Şeridi'ndeki sivillerin susuz bırakılmaması için İsrail'e gerekli baskının yapılması" çağrısında bulunuldu.