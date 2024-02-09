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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 21 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu 3'ü çocuk en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Refah'ta ayrıca evleri hedef alması sonucu es-Sayyid ailesinden 3, en-Nahhal ailesinden de 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir anaokuluna düzenlediği saldırıda ise en az 5 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Ölen ve yaralananlar Deyr el-Belah'taki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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