İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırısı Fas parlamentosu önünde protesto edildi

Fas'ın başkenti Rabat'taki parlamento binası önünde, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Filistin için Ulusal Eylem Grubu ile Fas Destek ve Yardım Girişimi'nin çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Gazze'deki hastanenin bombalanmasını kınayan ve Filistin davasına destek veren sloganlar attı.

Göstericiler, Filistin bayrağının yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

Fas Destek ve Yardım Girişimi Koordinatörü Reşid Fluli, gösteride, " İsrail'in Rabat İletişim Ofisi Başkanı Büyükelçi David Govrin'in sınır dışı edilmesi" çağrısında bulundu.

Fluli, "Filistin'i desteklemek ve İsrail ile her türlü normalleşmeyi durdurmak için harekete geçmek gerektiğine" dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e ulaştığı kaydedilmişti.