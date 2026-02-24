Haberler

İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Gazze şehrindeki Eş-Şuheda Caddesi'nde açtığı ateş sonucu bir Filistinliyi öldürdü. Olayla ilgili Filistin resmi ajansı WAFA'dan bilgi verildi.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze şehrindeki Eş-Şuheda Caddesi'nde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Gazze şehrindeki Eş-Şuheda Caddesi'nde ateş açması sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
