İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık hamile kadınlarda düşük ve prematüre bebeklerde ölümlere yol açıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi morgundaki 4 cenin ve 3 prematüre bebeğin cansız bedeni, İsrail'in sıkı ablukasının hem bebekleri hem anneleri gıda, ilaç ve yeterli bakımdan sistematik bir şekilde nasıl mahrum bıraktığını ve Filistinlilerin yaşadığı trajediyi gözler önüne seriyor.

Sağlık alanından Filistinli bir yetkili, bu durumun, İsrail'in uyguladığı aç bırakma siyaseti nedeniyle hamile kadınlarda yetersiz beslenme ve düşüklerden kaynaklanan ölümlerin giderek arttığının tehlikeli bir göstergesi olduğu uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in mart ayında ablukasını sıkılaştırmasından bu yana Gazze Şeridi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi açlık ve yetersiz beslenmeden sıkıntı çekiyor.

İsrail, Gazze'ye ihtiyacı karşılamayan ve kıtlığı bitirmeye yetmeyen az miktarlarda insani yardımın girişine izin verirken, Gazzeli yetkililer, İsrail'in desteklediği çetelerin bu yardımları yağmaladığını belirtiyor.

Gazze'de evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden Filistinliler ise çalınan insani yardımların satıldığını ve bunu satın alacak güçlerinin ise olmadığını söylüyor.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 147'si çocuk olmak üzere 440 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

Son dönemde Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışın yüzde 400'e yaklaştığı düşünülüyor.

Düşük vakalarında artış

Nasır Tıp Merkezi Çocuk ve Doğum Bölümü Müdürü Dr. Ahmed el-Farra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in uyguladığı açlık politikası sonucu annelerin yetersiz beslenmesi nedeniyle hastanede son dönemde düşük ve ölü doğumlarda artış yaşandığını söyledi.

Düşük yapan annelerin çoğunun yetersiz beslenmeye bağlı kansızlıktan muzdarip olduğunu söyleyen Farra, Gazze'deki 55 bin hamile kadının yüzde 70'inin kansızlıkla mücadele ettiğini belirtti.

Farra, devam eden İsrail soykırımı ve sürekli yerinden edilmelerin getirdiği zorlu koşulların hamile kadınların psikolojilerini kötü etkilediğini, yetersiz beslenmenin bununla bağlantılı olduğunu ve bu durumun da düşük riskini arttırdığının altını çizdi.

Geçen hafta Gazze kentinden trajik koşullar altında yerinden edildiği için aşırı yorgunluk çeken bir kadının hastaneye getirildiğini belirten Farra, Filistinli kadının hamileliğinin 7. ayında düşük yaptığını ifade etti.

Farra, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve hastanelere erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle hamile kadınların düşük riskini artıran besin takviyesi ve vitamin eksikliği yaşadığını söyledi.

Yetersiz beslenme ve açlık kaynaklı ölümler artabilir

Filistinli Doktor, İsrail'in yardım girişine yönelik kısıtlamasını sıkılaştırması nedeniyle eylül ayında yetersiz beslenme ve açlığa bağlı ölümlerde artış yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ağustos ayında açlıktan kaynaklanan ölümlerin iki katına çıktığını hatırlatan Farra, artışın eylül ayında da devam edeceğinin tahmin edildiğini, ulaştırılan yardımların ihtiyacın ancak yüzde 10'u kadarını karşıladığını ve protein ile süt ürünlerini kapsamadığını vurguladı.

Farra, İsrail'in sınır kapılarını kapatmadan önce hastaneye ulaştırılan yetersiz beslenme vakalarının 20 ila 30 arasında olduğunu, bu sayının şu anda günlük 120 ila 140 arasına yükseldiğini belirtti.

Nasır Hastanesinde hastaların aşırı kalabalık nedeniyle koridorlarda kaldığına dikkati çeken Farra, hastanedeki şartların "felaket düzeyine" ulaştığını söyledi.

Gazze'deki çocuklar, gıda ve ilaç eksikliği içinde hayat mücadelesi veriyor

Nasır Hastanesindeki bir yer yatağında yatan Kasım Zennun, bir deri bir kemik kalan vücuduyla yetersiz beslenmenin vurduğu Filistinli çocuklardan yalnızca biri.

Kasım'ın annesi, çocuğunda yetersiz beslenme nedeniyle protein eksikliği, kas kaybı, büyüme geriliği ve birçok hayati organında fonksiyon bozukluğu gibi sorunların ortaya çıktığını söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen Filistinli kadın, doktorların çocuğunda buğday alerjisi tespit ettiğini ve bu durumun yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğiyle beraber Kasım'ın sağlığını daha da kötüleştirdiğini aktardı.

Kasım'ın annesi, İsrail ablukasına işaret ederek, "Çocuğumun buğday alerjisi olanlar için kullanılan özel bir mamaya ihtiyacı var, hiçbir yerde bulunmuyor." dedi.

Filistinli anne, Kasım'ın kız kardeşinin de benzer semptomlar göstererek hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, hayatından endişe duyduğu çocuğunun tedavi alabilmesi için Gazze dışına çıkarılması çağrısında bulundu.

4 yaşında 5 kiloya düşen Filistinli Erguvan

Nasır Hastanesinde kalan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Erguvan ed-Dehini'nin, ciddi yetersiz beslenme sebebiyle ağılığı 5 kilograma kadar geriledi.

Erguvan'ın annesi Hanin Ebu Advan, kızının yetersiz beslenme kaynaklı protein ve potasyum eksikliği ve böbrek yetmezliği gibi sorunlar yaşadığını söyledi.

Filistinli anne, kızının sağlığının düzelmesi için 1,5 yıldır sürekli hastaneye gelip uzun süre kaldığını ancak bir sonuç alamadıklarını anlattı.

Ebu Advan, "4 yaşında olmasına rağmen yürüyemiyor, konuşamıyor, kilosu artmıyor; gelişimi tamamen durmuş durumda." dedi.

Kızının vücudunda son zamanlarda yanığa benzeyen deri soyulmasının görüldüğünü söyleyen Ebu Advan, ancak buna henüz bir teşhisin konulamadığını aktardı.

Filistinli anne, kızının Gazze dışında tedavi alması çağrısında bulunarak, "Ölmesini bekleyeceğiz?" şeklinde serzenişte bulundu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 90'ını yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze kentinde doğrulanan kıtlığın yayılma riski olduğunu belirterek, ailelerin çocukları için gıda bulmakta çaresiz kaldığı bölgedeki durumu "tam bir felaket" olarak nitelendirmişti.

Ingram, "(Kıtlık) Durum değişmezse, birkaç hafta içinde Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine yayılma riski var. Aileler yiyecek ve su bulmak için çaresiz. Ellerimi tutup ağlayan, 'yiyecek ne zaman gelecek? çocuğum o zamana kadar hayatta kalacak mı?' diye soran ebeveynler oldu." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı.