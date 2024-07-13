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İsrail'in Gazze'de camiyi hedef aldığı saldırıda can kaybı 17'ye yükseldi

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İsrail'in Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir camiyi hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. İsrail destekçisi ülkelere çağrı yapıldı.

- İsrail'in Gazze'de camiyi hedef aldığı saldırıda can kaybı 17'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir camiyi hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail ordusunun El Mevasi bölgesinde 71 Filistinliyi katletmesinin ardından Şati Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Kamptaki camide öğle namazını kılmak için bir araya gelen sivillerin vurulduğu saldırıda can kaybı 17'ye yükseldi.

İsrail destekçisi ülkelere çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na ve El Mevasi bölgesine yönelik katliamları kınandı. Açıklamada, İsrail'i destekleyen ülkelere "kuşatma altındaki Filistin topraklarındaki soykırım savaşını sona erdirmeye yönelik çabaları engellemeye son verme" çağrısında bulunuldu. İsrail'in söz konusu iki saldırısının Gazze'deki savaşın sivillere yönelik olduğunu gösterdiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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