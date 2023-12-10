İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Veşah ailesinin yaşadığı bir evi bombaladı. Saldırı, evin tamamen yıkılmasına ve çevredeki evlerin ağır hasar görmesine neden oldu.

Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, yıkılan binanın enkazında çok kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışması başlattı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden sağlık ekiplerinin aktardığı bilgiye göre İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonrası hastaneye çoğu çocuk ve kadın 7 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı getirildi.

İsrail ordusu geceden bu yana havadan ve karadan, Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı, Han Yunus ve Şucaiyye mahalleleri başta olmak üzere birçok noktaya saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.