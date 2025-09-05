İsrail'in, Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze şehrindeki Tevam Kavşağı'nda yoğun hava saldırılarından kaçan bir araca düzenlediği hava saldırısında, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 5 yerinden edilmiş Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, İsrail tarafından Gazze Şehri'nin kuzeybatısındaki Et-Tevam Kavşağı'nda hedef alınan sivil bir aracın içindeki yangını söndürmeyi başardığı ve şehit bir çocuğun cenazesini araçtan çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, araçta halen 4 kişinin cenazesinin bulunduğu İsrail'in yoğun bombardımanı sonucu bölgenin tehlike altında olması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin bu kişilerin cenazesini çıkaramadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye yoğun ateş açarak ambulansların hedef alınan araca ulaşmasını engellediğini söyledi.