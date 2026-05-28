İsrail'in, bayram günü Gazze'de sivillere yönelik saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bayram günü sürdürdüğü saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin güneydoğusunda kalan Zeytun Mahallesinde sivillerin toplandığı alanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli öldürüldü, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde her gün saldırılar düzenliyor ayrıca işgali de genişletiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de işgali genişletiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'ta ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki işgal ettikleri bölgeyi yüzde 60'a çıkardıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusunun, yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada ise Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında oluşturulan ve Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal eden "Sarı Hat"tı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir "Turuncu Hat" oluşturduğu görülmüştü.

Mevcut "Sarı Hat" ile Gazze'nin yüzde 47'lik kısmına sıkıştırılan Filistinlilerin yeni sözde "Turuncu Hat" ile topraklarının yüzde 11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oluyor ve Filistinliler Gazze Şeridi'nin yüzde 36'lık bölümüne hapsediliyor.

İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı güvenlik gerekçesiyle "Sarı Hat"ta yaklaştırmazken her geçen gün daha küçük bir alana sıkıştırmaya devam ediyor.