İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun, Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırısında Filistinli gazeteci Mahmud Vadi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırısında Filistinli gazeteci Mahmud Vadi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, "Sarı Hat"tın dışında kalan ve İsrail'in kontrolünde olmayan bölgeye saldırı düzenledi.

Saldırıda Filistinli foto muhabiri Mahmud Vadi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısı 257'ye yükseldi.

"Gazetecilerin korunması lazım"

Hayatını kaybeden gazeteci Vadi'nin arkadaşı Alem gazetesi muhabiri Muhammed el-Ubeyd, henüz dün sohbet ettiği Vadi için "Hayırsever biriydi. Hayır işleri yapardı, adının söylenmesini istemezdi." diye konuştu.

Ubeyd, Vadi'nin "sadece iyi bir kameraman değil aynı zamanda iyi bir insan olduğunu ve bütün vaktini insanlara hizmet için feda ettiğini" söyledi.

Vadi'nin her zaman ihtiyaç sahiplerine yardıma koştuğunu ifade eden Ubeyd, arkadaşıyla son görüşmelerini şu sözlerle anlattı:

"Kim burada temiz insan diye sorsan Mahmud'u gösterirlerdi. Dün ben çalışırken 3-4 defa arayarak 'Neredesin?' diye sordu. Bir şeyler olduğunu hissettim. Beni ısrarla görmek istedi. Evine gittim, oturduk, yanında iki arkadaşı daha vardı. Önemli diye çağırdı, görmek istedi, ama önemli bir şey yoktu. Yemek yedik sohbet ettik. Diğerleri gitti ben kaldım. Beni bırakmak istemedi, kalmamı istedi."

Vadi'nin küçük bir oğlu olduğunu söyleyen Ubeyd, "sabah tekrar konuştuklarını, fakat daha sonra şehit olduğu haberini aldıklarını" anlattı.

İsrail'in ateşkes öncesinde gazetecilere saldırılar düzenlediğine işaret eden Ubeyd, "Yüzlerce gazeteci şehit oldu. O zamanlar savaş vardı. Peki şimdi, savaş bitti. Şimdi niye öldürüyorlar bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ubeyd, dünyanın İsrail'in katliamlarına sessiz kalmasına tepki göstererek "Biz siviller olarak susuyoruz ve öldürülüyoruz. Gazetecilerin korunması, hedef alınmaması lazım." diye konuştu.

"Onu ve diğer gazetecileri hedef alabileceklerini tahmin ediyordum"

Öldürülen Mahmud Vadi'nin babası İssam, oğluyla 30 yıl arkadaşlık yaptıklarını, şimdi ise yetim kalan torunuyla baş başa kaldığını söyledi.

Filistinli baba, gazetecilik yaparak İsrail'in Gazze'deki katliamlarını dünyaya duyurmak için çalışan oğlu hakkında, "Stüdyomuzda bu mesleği öğrendi, 3 yaşından beri bu işlerin içindeydi. Hem gazeteciydi, hem kameramandı." diye konuştu.

İssam, "Normalde Gazze'nin merkezinde en güvenli bölgedeydi ama onu ve diğer gazetecileri hedef alabileceklerini tahmin ediyordum. Hepimiz İsrail'in suç işlemeye devam edeceğini biliyoruz." dedi.

Vadi'nin kız kardeşi Sümeyye ise "Biz Filistin halkı olarak gözyaşı ve kana alıştık. Sözler tutulmuyor, kameralar kırılıyor ve kan akmaya devam ediyor." dedi.

"Zulme razı olmayacaklarını ve ateşkesin değil ihanetin geçerli olduğuna" işaret eden Sümeyye Vadi, yeniden hayata alışmaya çalıştıklarını belirterek "Akan kan, sadece öç alma ve intikam duygularının perçinlenmesine sebep oluyor." ifadesini kullandı.

Kardeşini kaybeden Sümeyye, İsrail'in gazetecileri sistematik olarak hedef aldığını ve öldürdüğüne işaret etti ve dünyaya İsrail saldırılarını sona erdirme çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef alması tepki çekiyor

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 170 binden fazla kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında gazetecileri de doğrudan hedef alırken, dünya genelinde basın kuruluşları bu saldırıları kınayarak saldırıların durması çağrısı yapıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
